DAZN alza i prezzi: polemiche in Germania (Di martedì 25 gennaio 2022) DAZN alza i prezzi in Germania. A partire dal prossimo 1° febbraio 2022 i nuovi clienti della piattaforma di sport in streaming dovranno sostenere costi maggiori rispetto a quelli stabiliti finora. L’abbonamento, che potrà essere disdetto in qualsiasi momento, costerà quindi 29,99 euro contro i precedenti 14,99 euro al mese. Resta comunque la possibilità di L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 25 gennaio 2022)in. A partire dal prossimo 1° febbraio 2022 i nuovi clienti della piattaforma di sport in streaming dovranno sostenere costi maggiori rispetto a quelli stabiliti finora. L’abbonamento, che potrà essere disdetto in qualsiasi momento, costerà quindi 29,99 euro contro i precedenti 14,99 euro al mese. Resta comunque la possibilità di L'articolo

