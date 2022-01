Covid e viaggi in Ue, “scoraggiarli da e verso aree rosso scuro” (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Gli Stati membri dell’Ue dovrebbero “scoraggiare” i viaggi “non essenziali” verso e provenienti dalle aree rosso scuro, il colore che nella mappa dell’Ecdc indica una circolazione molto elevata del Covid. Lo suggerisce il Consiglio Ue, che ha aggiornato le raccomandazioni di viaggio, non vincolanti per gli Stati, ritoccate l’ultima volta nel giugno 2021. I Paesi Ue dovrebbero richiedere alle persone in arrivo dalle aree rosso scuro che non possiedono un certificato di vaccinazione o di guarigione dalla Covid-19 di effettuare un test prima della partenza e (non ‘o’) di stare in quarantena dopo l’arrivo. L’Ecdc di Stoccolma dovrebbe continuare ad aggiornare la mappa epidemiologica ... Leggi su italiasera (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Gli Stati membri dell’Ue dovrebbero “scoraggiare” i“non essenziali”e provenienti dalle, il colore che nella mappa dell’Ecdc indica una circolazione molto elevata del. Lo suggerisce il Consiglio Ue, che ha aggiornato le raccomandazioni dio, non vincolanti per gli Stati, ritoccate l’ultima volta nel giugno 2021. I Paesi Ue dovrebbero richiedere alle persone in arrivo dalleche non possiedono un certificato di vaccinazione o di guarigione dalla-19 di effettuare un test prima della partenza e (non ‘o’) di stare in quarantena dopo l’arrivo. L’Ecdc di Stoccolma dovrebbe continuare ad aggiornare la mappa epidemiologica ...

Advertising

infoitinterno : Covid: nuove regole Ue sui viaggi, non conta più provenienza ma stato persona - ADM_assdemxmi : RT @Adnkronos: #Covid e viaggi in aree rosso scuro, “meglio scoraggiarli” secondo il Consiglio Ue. - StefaniaFalone : RT @Adnkronos: #Covid e viaggi in aree rosso scuro, “meglio scoraggiarli” secondo il Consiglio Ue. - Adnkronos : #Covid e viaggi in aree rosso scuro, “meglio scoraggiarli” secondo il Consiglio Ue. - sulsitodisimone : Covid e viaggi in Ue, 'scoraggiarli da e verso aree rosso scuro' -