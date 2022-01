Covid, dalla Prefettura: sui vaccini buona la risposta degli stranieri presenti nel Sannio (Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiDall’ufficio stampa della Prefettura: Nella mattinata del 24 gennaio 2022, convocata dal Prefetto di Benevento, dr. Carlo Torlontano, si è tenuta, in modalità videoconferenza, una riunione del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, al fine di approfondire eventuali problematiche connesse all’obbligo di certificazione verde per l’accesso a diversi servizi pubblici ed esercizi commerciali. L’entrata in vigore del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, ha reso opportuno un confronto tra Istituzioni, Enti Territoriali, Associazioni di Categoria e del Terzo Settore, Gestori dei CAS e dei SAI, per discutere dei nuovi obblighi. Il citato provvedimento normativo, infatti, prescrive, fermo restando l’obbligo vaccinale per gli over-50, a partire dall’1 febbraio il possesso della Certificazione Verde per l’accesso ai servizi alla persona nonché ai servizi ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiDall’ufficio stampa della: Nella mattinata del 24 gennaio 2022, convocata dal Prefetto di Benevento, dr. Carlo Torlontano, si è tenuta, in modalità videoconferenza, una riunione del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, al fine di approfondire eventuali problematiche connesse all’obbligo di certificazione verde per l’accesso a diversi servizi pubblici ed esercizi commerciali. L’entrata in vigore del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, ha reso opportuno un confronto tra Istituzioni, Enti Territoriali, Associazioni di Categoria e del Terzo Settore, Gestori dei CAS e dei SAI, per discutere dei nuovi obblighi. Il citato provvedimento normativo, infatti, prescrive, fermo restando l’obbligo vaccinale per gli over-50, a partire dall’1 febbraio il possesso della Certificazione Verde per l’accesso ai servizi alla persona nonché ai servizi ...

