Congedi parentali Covid-19, come funzionano? (Di martedì 25 gennaio 2022) Il governo ha prorogato fino al 31 marzo 2022 la possibilità di richiedere Congedi parentali straordinari: i Congedi Covid-19 possono essere attivati quando si verifica una sospensione dell'attività scolastica in presenza, se la classe o il minore sono messi in quarantena o se il bambino è positivo al Covid-19. Chi può richiedere un congedo parentale Covid-19? In caso di sospensione dell'attività didattica in presenza, di classi in quarantena o di positività del figlio i lavoratori dipendenti o iscritti alla gestione separata Inps con figli minori di 14 anni possono richiedere il congedo per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della quarantena del minore. Il congedo può essere richiesto e utilizzato da uno dei genitori o da entrambi (in giorni diversi).

