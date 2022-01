Chi sarà il sedicesimo eliminato del Grande Fratello Vip 6? I sondaggi (Di martedì 25 gennaio 2022) Nella puntata di venerdì 28 gennaio del Grande Fratello Vip 6 i concorrenti a rischio eliminazione sono Federica Calemme, Barù e Nathaly Caldonazzo. Il meno votato dal pubblico sarà il sedicesimo eliminato di questa edizione del GF Vip. Di seguito i risultati dei sondaggi online sul televoto della puntata del 28 gennaio del Grande Fratello Vip: ecco chi è il concorrente meno votato e dunque a rischio eliminazione. Grande Fratello Vip 6, eliminato 28 gennaio: i risultati dei sondaggi I sondaggi sul televoto della puntata del 28 gennaio del GF Vip 6 danno per certa l’eliminazione di Federica Calemme, che risulta essere la concorrente meno votata dagli utenti dei ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 25 gennaio 2022) Nella puntata di venerdì 28 gennaio delVip 6 i concorrenti a rischio eliminazione sono Federica Calemme, Barù e Nathaly Caldonazzo. Il meno votato dal pubblicoildi questa edizione del GF Vip. Di seguito i risultati deionline sul televoto della puntata del 28 gennaio delVip: ecco chi è il concorrente meno votato e dunque a rischio eliminazione.Vip 6,28 gennaio: i risultati deisul televoto della puntata del 28 gennaio del GF Vip 6 danno per certa l’eliminazione di Federica Calemme, che risulta essere la concorrente meno votata dagli utenti dei ...

