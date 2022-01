Cgil: bene obiettivo Forum su beni confiscati (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma – “Forum sui beni confiscati alle mafie: testimonianze e prospettive con il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’Assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative Tobia Zevi, l’Assessore al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti Andrea Catarci, il Responsabile nazionale di Libera per le Politiche sociali e Coordinatore nazionale della Rete dei Numeri Pari Giuseppe De Marzo, Federica Novelli dell’Associazione Culturale Colibrì e il presidente dell’Osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio, Gianpiero Cioffredi.” “Rappresentanti di associazioni e della società civile hanno portato la loro testimonianza, tra cui Anna Vettigli, Responsabile di Legacoopsociali Lazio; Eugenio Ghignoni, segreteria Cgil Roma e Lazio; Silvia Paoluzzi, esecutivo nazionale ... Leggi su romadailynews (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma – “suialle mafie: testimonianze e prospettive con il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’Assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative Tobia Zevi, l’Assessore al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti Andrea Catarci, il Responsabile nazionale di Libera per le Politiche sociali e Coordinatore nazionale della Rete dei Numeri Pari Giuseppe De Marzo, Federica Novelli dell’Associazione Culturale Colibrì e il presidente dell’Osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio, Gianpiero Cioffredi.” “Rappresentanti di associazioni e della società civile hanno portato la loro testimonianza, tra cui Anna Vettigli, Responsabile di Legacoopsociali Lazio; Eugenio Ghignoni, segreteriaRoma e Lazio; Silvia Paoluzzi, esecutivo nazionale ...

