Calciomercato Verona | cercasi esterno sinistro | torna di moda Dijks

(Di martedì 25 gennaio 2022): i gialloblùno alla carica per, dopo l’infortunio di Marchizza che ha fatto saltare il suo arrivo L’infortunio di Marchizza in Empoli-Roma ha scompigliato i piani delche aveva ormai messo le mani sull’mancino. I gialloblù devono ora trovare un’alternativa a sinistra e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, in casa Hellas sarebbeto diil nome didel Bologna. L’olandese non è al centro del progetto di Mihajlovic e per questo è sulla lista dei partenti. A fare concorrenza al, c’è però lo Standard Liegi che lavora sul calciatore da diverso tempo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo: i gialloblù tornano alla carica per Dijks, dopo l'infortunio di Marchizza che ha fatto saltare il suo arrivo L'infortunio di Marchizza in Empoli - Roma ha scompigliato i piani ...Commenta per primo Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport , il Napoli ha messo gli occhi sul centrocampista classe 2001 dell'HellasIvan Ilic. Acquistato la scorsa estate per 7,5 milioni di euro dal Manchester City, che mantiene su di lui un diritto di recompra, ha firmato un contratto fino a giugno 2026.Il commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini ha fatto le convocazioni per la rosa di giocatori che dovrà giocare ai play-off per la qualificazione ai campionati mondiali del Qatar. La novità ...Il club biancoceleste è pronto a regalare a Sarri il primo colpo della sessione invernale: accordo raggiunto col Verona per il difensore classe 1998.