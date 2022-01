Biden insulta un giornalista | “Che stupido figlio di put… ”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 25 gennaio 2022) Joehato undella Fox News, dopo che gli era stato posto un quesito riguardante l’inflazione. Una domanda a quanto pare non tanto gradita dal Presidente degli Stati Uniti che pensando di avere il microfono spento ha fatto risuonare in tutta la stanza le sue parole: “Chedi.”.chiede scusa dopo la gaffe fatta. Figuraccia del PresidenteEra in corso nella East room della Casa Bianca, una tavola rotonda per discutere con il Consiglio delle modifiche da apportare alle norme che disciplinano l’aiuto ai consumatori per riuscire a fronteggiare l’aumento dei prezzi.A seguito dell’intervento del Presidente Joe, sono cominciate le domande da parte dei giornalisti.Tra questi ...