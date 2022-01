Basket, Eurolega 2021/2022: risultati e classifica regular season aggiornata (Di martedì 25 gennaio 2022) I risultati giornata per giornata con la classifica aggiornata della regular season dell’Eurolega 2021/2022 di Basket. Torna la pallacanestro europea, con le 34 partite della prima fase che andranno in scena da giovedì 30 settembre a venerdì 8 aprile. Una stagione che vede anche il ritorno del pubblico sugli spalti, ad aumentare il pathos di una competizione che come sempre offrirà grande spettacolo. Chi avrà la meglio? Eurolega 2021/2022: CALENDARIO COMPLETO OLIMPIA MILANO IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE classifica regular season Real Madrid 34 (17V 3P) Barcellona 32 (16V 5P) AX Armani Exchange Milano 26 (13V 6P) Olympiacos Pireo ... Leggi su sportface (Di martedì 25 gennaio 2022) Igiornata per giornata con ladelladell’di. Torna la pallacanestro europea, con le 34 partite della prima fase che andranno in scena da giovedì 30 settembre a venerdì 8 aprile. Una stagione che vede anche il ritorno del pubblico sugli spalti, ad aumentare il pathos di una competizione che come sempre offrirà grande spettacolo. Chi avrà la meglio?: CALENDARIO COMPLETO OLIMPIA MILANO IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONEReal Madrid 34 (17V 3P) Barcellona 32 (16V 5P) AX Armani Exchange Milano 26 (13V 6P) Olympiacos Pireo ...

