Advertising

vivereitalia : A Saragozza prodotta la 11milionesima Opel Corsa dal 1982 - Italpress : A Saragozza prodotta la 11milionesima Opel Corsa dal 1982 - ANSA_Motori : Se dal 1982 le Opel Corsa sono prodotte a Saragozza, è da poche ora che lo stabilimento aragonese ha dato alla luce… - solomotori : Opel Corsa, prodotta l'11milionesima unità a Saragozza - EstebBeltramino : Opel Corsa, prodotta l'11milionesima unità a Saragozza #motori -

Ultime Notizie dalla rete : Saragozza prodotta

La Stampa

Grazie a questo successo commerciale, lo stabilimento Stellantis disi è affermato come un centro di produzione chiave per Opel, poichè le sue linee di assemblaggio producono la leader ...un binomio aureo quello fra Opel Corsa e lo stabilimento spagnolo di: è qui che, ormai da quattro decenni esatti, vienela compatta della casa tedesca. La fabbrica aragonese, infatti, ha aperto i battenti nel 1982 per produrre la Corsa, che nel ...SARAGOZZA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Opel Corsa da quasi quattro decenni fa rima con Saragozza. Lo stabilimento aragonese ha aperto i battenti nel 1982 per produrre questo modello, con il quale ha mantenu ...Se dal 1982 le Opel Corsa sono prodotte a Saragozza, è da poche ora che lo stabilimento aragonese ha dato alla luce l'esemplare 11milionesimo della 'piccola' tedesca. (ANSA) ...