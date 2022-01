Tennis | Australian Open | Tsitspipas ai quarti | sfiderà Sinner

Advertising

Agenzia_Ansa : Tennis, Matteo Berrettini approda per la prima volta nella sua carriera ai quarti di finale degli Australian Open,… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN: BERRETTINI AI QUARTI DI FINALE Battuto lo spagnolo Carreno Busta 7-5, 7-6, 6-4 ?… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, SINNER VOLA AI QUARTI DI FINALE Battuto in tre set De Minaur (7-6, 6-3, 6-4) ??… - napolimagazine : Tennis: Australian Open, Sinner ai quarti contro il greco Tsitsipas - apetrazzuolo : Tennis: Australian Open, Sinner ai quarti contro il greco Tsitsipas -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Australian

Il Frecciarossa delnon guarda in faccia nessuno. E questa volta tritura, per la terza volta su altrettanti ... a 20 anni e mezzo, raggiunge così Matteo Berrettini ai quarti dell'Open ...Jannik Sinner per la prima volta in carriera ai quarti degliOpen . Battuto l'australiano Alex De Minaur con i parziali di 7 - 6, 6 - 3, 6 - 4 in poco più di due ore e mezza di gioco. Partita perfetta per il n°10 del ranking: 9 aces e zero doppi ...L'altoatesino ha raggiunto Matteo Berrettini ai quarti di finale degli Australian Open. Vincono in quattro set Medvedev e Auger-Aliassime ..."Sento di aver alzato il livello del mio tennis, rispetto alle sfide precedenti". Jannik Sinner è soddisfatto per aver raggiunto i quarti degli Aus Open, e lo e' ancora di piu' in prospettiva. "L'aspe ...