Sopracciglia Chiara Ferragni | microblading | tinta o makeup?

Negli ultimi scatti pubblicati sui social, Chiara Ferragni è apparsa diversa. Soprattutto le sue Sopracciglia. I suoi oltre 26 milioni di follower non hanno tardato ad accorgersene, tanto da fare passare i festeggiamenti per i 10 mesi della piccola Vittoria quasi in secondo piano. In effetti, è innegabile che le Sopracciglia di Chiara Ferragni siano cambiate. Sempre ben pettinate e definite, certo, ma – da ieri – anche decisamente più scure. Specialmente se osservate in confronto ai suoi capelli biondi. L'effetto è, indubbiamente, molto intenso. Perfetto per valorizzare il trucco occhi azzurri sfoggiato in occasione della sua prima giornata parigina. L'azzurro intenso dell'ombretto, infatti, viene smorzato proprio dal contrasto con le Sopracciglia scure che, invece, ...

evdamon : ma chiara ferragni si è scurita le sopracciglia? - infoitcultura : Chiara Ferragni: cosa è successo alle sopracciglia? - christianavdw : Le sopracciglia castano scuro e i capelli biondo chiaro NO. Nemmeno se sei Chiara Ferragni. - aangeeeeeeee : chiara diciamo che sono un po' indisposta nel farti le sopracciglia in questo momento???? @chairaisdead - JoeysMyBoat_ : scusate ma le sopracciglia che si è fatta Chiara (Ferragni) non mi piacciono per niente?? -