Sinner e Berrettini fanno la storia agli Australian Open (Di lunedì 24 gennaio 2022) Due italiani ai quarti per la prima volta dal 1973 Jannik Sinner e Matteo Berrettini confermano di essere presente e futuro (visto la loro giovane età) del tennis azzurro e non solo. Il primo, oggi 24 gennaio, ha vinto il suo match degli ottavi contro De Minaur, tennista di casa. Sinner raggiunge così Berrettini ai quarti di finale degli Australian Open. Quarti, conquistati dal tennista romano, vincendo il match di domenica 23 gennaio, contro lo spagnolo Carreno Busta. Sinner e Berrettini diventano così i primi italiani a raggiungere i quarti di finale dal 1973: l’ultima volta che si erano visti due azzurri in tabellone in una fase slam così avanzata erano Bertolucci e Panatta. Era il Roland Garros e erano gli anni d’oro del tennis. Anni d’oro che non ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) Due italiani ai quarti per la prima volta dal 1973 Jannike Matteoconfermano di essere presente e futuro (visto la loro giovane età) del tennis azzurro e non solo. Il primo, oggi 24 gennaio, ha vinto il suo match degli ottavi contro De Minaur, tennista di casa.raggiunge cosìai quarti di finale degli. Quarti, conquistati dal tennista romano, vincendo il match di domenica 23 gennaio, contro lo spagnolo Carreno Busta.diventano così i primi italiani a raggiungere i quarti di finale dal 1973: l’ultima volta che si erano visti due azzurri in tabellone in una fase slam così avanzata erano Bertolucci e Panatta. Era il Roland Garros e erano gli anni d’oro del tennis. Anni d’oro che non ...

Advertising

Eurosport_IT : URLIAMO TUTTIIIIIIIIIIIIIIIIIII??? Abbiamo 2 italiani ai quarti di finale degli Australian Open! ????… - Eurosport_IT : ANCHE SINNER AI QUARTIIIII ?????? Prestazione da veterano del classe 2001 che, in tre set elimina il padrone di casa… - Eurosport_IT : Berrettini descrive così la sua amicizia con Jannik Sinner ?????? #EurosportTENNIS | #AusOpen | #Berrettini | #Sinner - riskitall15 : RT @Eurosport_IT: URLIAMO TUTTIIIIIIIIIIIIIIIIIII??? Abbiamo 2 italiani ai quarti di finale degli Australian Open! ???? #EurosportTENNIS | #… - Fraptus : RT @WeAreTennisITA: DEMOLITO DE MINAUR ?????? Praticamente un no contest: uno strepitoso Jannik Sinner vince per 7-6 6-3 6-4 e raggiunge Berr… -