Serie B, il punto dopo la 20a giornata (Di lunedì 24 gennaio 2022) E' il momento del Lecce. L'ultimo turno di Serie B sembra disegnato su misura per i salentini. Baroni vince la sfida da ex contro la Cremonese, non facile e non scontata, e approfitta della frenata di Pisa e Brescia, la coppia che occupa le... Leggi su europa.today (Di lunedì 24 gennaio 2022) E' il momento del Lecce. L'ultimo turno diB sembra disegnato su misura per i salentini. Baroni vince la sfida da ex contro la Cremonese, non facile e non scontata, e approfitta della frenata di Pisa e Brescia, la coppia che occupa le...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A GIUDICE SPORTIVO, UDINESE-SALERNITANA 3-0 Ai campani anche un punto di penalizzazione #SkySport… - news_mondo_h24 : Serie A, il punto sulle big dopo la 23esima giornata - MomentiCalcio : Calciomercato #Juventus, il centrocampista arriva dalla Serie A: il punto sulla trattativa - freedom_474 : RT @mittdolcino: Della serie, i vaccini a RNA, ossia quelli del raffreddore per intendersi, non sono MAI stati vaccinabili proprio perchè m… - Sportpassione3 : Finisce 0-0 ma che spettacolo tra @pol_santamaria e #Gelbison: il derby del Cilento vale un punto per ciascuna dell… -