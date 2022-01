Salernitana | in arrivo il difensore della Roma!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Altro acquisto di spessore da partedopo l’di Luigi Sepe, portiere ormai ex parma, è in dirittura d’l’acquisto del colosso centrale difensivoRoma Federico Fazio. FazioRoma Ilargentino sta trattando la rescissione con la Roma in attesa di accasarsi poi alla, fondamentale è stata la mano di Walter Sabatini che con il suocome nuovo ds sta mettendo a segno colpi di rilievo in modo da salvare la squadra. L’ex ds giallorosso infatti ha avuto molta importanza in questa trattativa, chiudendo cosi un giocatore di spessore. Daniele Scrazzolo