Romagnoli alla Juventus | pronta offerta pazzesca | non è un po’ troppo?

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Alessioè un difensore che ha vissuto momenti difficili in carriera, ma chepotrebbe ritrovare il vecchio spirito. Laricerca di un difensore per tamponare i suoi problemi difensivi, soprattutto in caso di una partenza di De Ligt verso l’estero e si monitora con interesse la situazione di Alessio. Il pareggio di ieri sera tra Milan enon è stata soltanto l’occasione di giocare un big match del campionato, nonostante sia finito mestamente a reti bianche, ma è stata anche l’occasione per la dirigenza juventina di osservare da vicino un importante obbiettivo di mercato. Alessioa fine andrà in scadenza di contratto con il Milan e la situazione per il rinnovo è molto complicata, ...

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, per Alessio Romagnoli si potrebbero invece aprire le porte della Juventus. La situazione del Milan a una settimana dalla conclusione del mercato invernale non è certo rosea. I rossoneri ieri sera hanno pareggiato per 0-0 a San Siro contro la Juventus vedendo allontanarsi ulteriormente l'Inter.