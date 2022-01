Quirinale, Salvini non ottiene garanzie su governo: accordo lontano (Di martedì 25 gennaio 2022) Raccontano che l'incontro - o la telefonata - con Mario Draghi non sia andato come sperato. Che le garanzie chieste da Matteo Salvini non siano state offerte dal premier in carica. E che quindi l'accordo per il nuovo governo - necessario perché Draghi possa traslocare al Colle - sia ancora lontano. Tra i parlamentari di centrodestra si spiega così l'insistenza con cui il segretario della Lega, anche con una dichiarazione in serata, sta tenendo duro sulla "rosa" di nomi del centrodestra."Sto lavorando perché nelle prossime ore il centrodestra unito offra non una ma diverse proposte di qualità, donne e uomini di alto profilo istituzionale e culturale, su cui contiamo ci sia una discussione priva di veti e pregiudizi, che gli italiani non meritano in un momento così delicato dal punto di vista economico e ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 25 gennaio 2022) Raccontano che l'incontro - o la telefonata - con Mario Draghi non sia andato come sperato. Che lechieste da Matteonon siano state offerte dal premier in carica. E che quindi l'per il nuovo- necessario perché Draghi possa traslocare al Colle - sia ancora. Tra i parlamentari di centrodestra si spiega così l'insistenza con cui il segretario della Lega, anche con una dichiarazione in serata, sta tenendo duro sulla "rosa" di nomi del centrodestra."Sto lavorando perché nelle prossime ore il centrodestra unito offra non una ma diverse proposte di qualità, donne e uomini di alto profilo istituzionale e culturale, su cui contiamo ci sia una discussione priva di veti e pregiudizi, che gli italiani non meritano in un momento così delicato dal punto di vista economico e ...

