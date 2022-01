Quirinale, oggi la prima votazione: ecco i ?due partiti? di Draghi, chi lo candida e chi no (Di lunedì 24 gennaio 2022) C?è un partito per Draghi, e un partito contro l?ipotesi di Draghi al Quirinale. In verità, i due partiti sono in campo da un bel po?: a occhio e croce, da quando... Leggi su ilmattino (Di lunedì 24 gennaio 2022) C?è un partito per, e un partito contro l?ipotesi dial. In verità, isono in campo da un bel po?: a occhio e croce, da quando...

Advertising

fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Denis (bancarotta) suggerisce a Marcello (mafia) i trucchi per portare Silvio (frode fiscale) al Qu… - ivanscalfarotto : Oggi alle 17 su @radioleopoldait, nuovo episodio di “In viaggio per Itaca”. Compagna di viaggio di oggi, la mia ami… - Agenzia_Ansa : Oggi c'è stato un incontro tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte. Lo si apprende da fonti parlamentari leghiste e dei… - mracarm : Oggi mi operano ma soprattutto oggi c'è il primo turno per il Quirinale. Mi sembra doveroso ????????????????????????????????????????????… - carlopiana : Era vero con Draghi Primo Ministro, è ancora più vero oggi che se ne parla per il Quirinale -