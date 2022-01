Quirinale | Meloni | no bis Mattarella E lancia Nordio

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Se il centrodestra resta compatto può essere determinate nella partita per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica. Una partita che non deve prevedere un bis di Sergioe che fra le ...

MediasetTgcom24 : Meloni: 'La nostra proposta è Carlo Nordio' #Quirinale2022 #conte #mariodraghi #m5s #giovedì #salvini… - HuffPostItalia : Meloni propone Nordio al Quirinale. Valanga di schede bianche alla prima votazione - fattoquotidiano : Quirinale, Berlusconi si nasconde e il vertice del centrodestra salta di nuovo. Meloni e Salvini costretti a “parla… - add966 : RT @strange_days_82: - News - La Meloni : No a #Mattarella bis . Un nome che potrebbe avere ampio consenso è Carlo #Nordio. #PresidenteDell… - pbrex668 : RT @boni_castellane: Il mio auspicio sul Quirinale: Salvini e Meloni candidando Tremonti, il M5S lo vota, FI accetta di votarlo per Berlusc… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Meloni

...00 ": "Draghi? Non ci siamo ancora espressi nel merito" - "Sull'ipotesi Draghi alnon ci siamo finora espressi nel merito. Fratelli d'Italia, a differenza degli altri partiti, non ha ......"come Marcello Pera,Letizia Moratti,Elisabetta Casellati, Giulio Tremonti,tutti autorevoli",FdI aggiunge Carlo Nordio come candidato per il. Così la leader, ribadendo "l'...Quirinale, in diretta le elezioni del nuovo presidente della Repubblica. ORE 13.09 - Si svolgerà nel tardo pomeriggio il vertice tra Enrico Letta e Matteo Salvini. Di ...24/01/2022 12:52: Meloni:FdI candida Carlo Nordio a Colle: 12.52 Meloni:FdI candida Carlo Nordio a Colle Ai nomi dell'area di centrodetra,"come Marcello Pera,Letizia Moratti,Elisa ...