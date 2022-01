(Di lunedì 24 gennaio 2022) ROMA - LaNXè stata nominata Ibrida- innei prestigiosi premi What Car?. Si tratta di un primo premio di buon auspicio per ilSUV premium di medie dimensioni, il ...

Advertising

vivereitalia : Nuovo Lexus Nx 450h+ nominato ibrido plug-in dell'anno nel Regno Unito - Italpress : Nuovo Lexus Nx 450h+ nominato ibrido plug-in dell’anno nel Regno Unito -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Lexus

Motor1 Italia

... un modello che apre uncapitolo per, introducendo nuove direzioni nel design, nuovi propulsori e significativi miglioramenti nelle prestazioni dinamiche. L'innovazione tecnologica offre ...... con la Lamborghini delteam ufficiale TR3 Racing, l'italiano ha sopravanzato la vettura al ...5 giri 29 GTD Hardwick/Heylen Porsche 911 GT3 - R Team Wright 6 giri 30 GTD Montecalvo/BellRCF ...ROMA (ITALPRESS) - La Lexus NX 450h+ è stata nominata Ibrida Plug-in dell'anno nei prestigiosi premi What Car?. Si tratta di un primo premio di ...Passando al premio per la LC 500 Convertible, ha aggiunto: "il V8 della LC 500 Ã?¨ una delizia uditiva sia che tu stia sfrecciando su strada o girovagando per la cittÃ? . Inoltre, quando il tetto Ã?