Milan | problemi per Ibrahimovic Oggi esami per capire l’entità dell’infortunio

(Di lunedì 24 gennaio 2022)perdopo l’infortunio Zlatanasi sottoporrà nella giornata odierna adstrumentali, che andranno a verificaredell’attaccante rossonero. Come … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Gazzetta_it : Ibra, problemi al tendine. Pioli: “Zlatan dà la colpa al campo” #MilanJuve - MatteoCampbells : @MarcoCasalini01 @guidotolomei E quali sarebbero i problemi reali? Segnare poco? O forse preferisci fare come le sq… - GSilves83 : @Markoporro10 @Torrenapoli1 Ah va benissimo allora,quindi x dire, se l’Inter perde con il Genoa,possiamo perderci p… - ilmsso2 : La difesa al momento è l'ultimo dei problemi secondo me perché Romagnoli e Kalulu stanno facendo benissimo Poi tor… - OdeonZ__ : Ibra, problemi al tendine. Pioli: 'Zlatan dà la colpa al campo' -

Ultime Notizie dalla rete : Milan problemi

TUTTO mercato WEB

...il giro del mondo e che potrebbe essere costato a Zlatan Ibrahimovic un nuovo stop peral ... Dalla ripresa della Befana (- Roma) alla sciagurata sfida trae Juventus, brutta anche ...... almeno teoricamente, esserciper il 20 volte campione Slam. Interrogato sul caso Novak Djokovic in un'intervista al settimanale 'Journal du Dimanche' , il calciatore delZlatan ...Il video con le skills di Marko Lazetic, il nuovo acquisto del Milan. Oggi gli agenti vedranno Maldini. Per qualcuno è il nuovo Vlahovic ...La Gazzetta dello Sport, in attesa degli esami strumentali, fa il punto sull'infortunio di ieri di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è uscito al 28' del primo tempo della sfida contro la Juventus e si è ...