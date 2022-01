Meteo | Italia al gelo | neve al Centro sud e nebbia al Nord

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Freddo ovunque, confino alla pianura alsud eal: l'nei prossimi giorni sarà divisa in due sul fronterologico, ma con temperature rigide su tutte le regioni. Un vasto anticiclone avanzerà ulteriormente sulle regioni settentrionali, garantendo una fase di tempo più stabile. Ma il rovescio della medaglia sarà segnato da nebbie anche fitte, nubi basse e forte inquinamento nei centri urbani. Sul medio e basso versante adriatico e al Sud, oltre alle piogge, potranno anche cadere fiocchi bianchi fino a quote di pianura.Le previsioni di martedì 25 gennaioLa situazione rimarrà invariata. L’alta pressione delle Azzorre tenderà ad espandersi con sempre maggiore decisione sull': nebbie fitte al mattino sulle regioni settentrionali con ...

Meteo Italia

