Messico, uccisa a colpi di pistola sotto casa la giornalista Lourdes Maldonado López. In tre anni sono 50 i reporter assassinati (Di lunedì 24 gennaio 2022) Le hanno sparato sotto casa mentre era ferma a bordo della sua auto, con il motore ancora acceso. Così è morta la giornalista messicana Lourdes Maldonado López, freddata con alcuni colpi di arma da fuoco alla testa poco prima delle 7 di sera di domenica 23 gennaio. È successo nel quartiere Santa Fe a Tijuana, popolosa città dello stato federato della Baja California al confine con gli Stati Uniti. A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa che hanno sentito gli spari. I suoi effetti personali erano ancora vicino a lei, dentro l’auto. Chi le ha sparato ha aspettato che gli uomini della scorta se ne andassero. Lourdes Maldonado dal 2021 era inserita nel programma di protezione dei giornalisti a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Le hanno sparatomentre era ferma a bordo della sua auto, con il motore ancora acceso. Così è morta lamessicana, freddata con alcunidi arma da fuoco alla testa poco prima delle 7 di sera di domenica 23 gennaio. È successo nel quartiere Santa Fe a Tijuana, popolosa città dello stato federato della Baja California al confine con gli Stati Uniti. A lanciare l’allarmestati i vicini diche hanno sentito gli spari. I suoi effetti personali erano ancora vicino a lei, dentro l’auto. Chi le ha sparato ha aspettato che gli uomini della scorta se ne andassero.dal 2021 era inserita nel programma di protezione dei giornalisti a ...

