Melbourne è azzurra: super Sinner raggiunge Berrettini nei quarti (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nel day 8 degli Australian Open - riservato al quarto turno (ottavi) della parte bassa del tabellone - Jannik, undicesima testa di serie, regola in tre set l’idolo di casa De Minaur, n.32 del seeding. Giornata di riposo invece per Matteo, settimo favorito del seeding, primo azzurro di sempre ad approdare tra i migliori otto in tutti e quattro gli Slam, che martedì si giocherà l’ingresso nelle semifinali con il francese Monfils, 19esima testa di serie Leggi su federtennis (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nel day 8 degli Australian Open - riservato al quarto turno (ottavi) della parte bassa del tabellone - Jannik, undicesima testa di serie, regola in tre set l’idolo di casa De Minaur, n.32 del seeding. Giornata di riposo invece per Matteo, settimo favorito del seeding, primo azzurro di sempre ad approdare tra i migliori otto in tutti e quattro gli Slam, che martedì si giocherà l’ingresso nelle semifinali con il francese Monfils, 19esima testa di serie

