Lamborghini - Nel 2028 la prima elettrica del Toro

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 24 gennaio 2022) "Ci siamo concentrati su tre percorsi: il 2022 sarà un ultimo fuoco d'artificio per le vetture a scoppio, con quattro nuovi prodotti, due Huracán e due Urus. Nel 2023 affronteremo una generazione di auto ibride, tra cui il modello che sostituirà l'Aventador. L'ultima fase, quella legata al motore 100% elettrico, si vedrà nel": lo ha affermato Stephan Winkelmann, amministratore delegato della, in un'intervista al Corriere della Sera, fornendo un ulteriore dettaglio sulle strategie di elettrificazione delineate la scorsavera all'interno del piano "Direzione Cor Tauri". Una quattro porte. Dunque, il 2022 sarà l'ultimo anno in cui la Casa delpresenterà veicoli endotermici puri, mentre dal 2023 sarà intrapreso un percorso che porterà all'offerta solo di motorizzazioni ...