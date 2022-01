Giovanna Botteri: “Ho avuto il Covid. Sono stata male, soffro di alcune patologie. Non voglio neanche pensare cosa sarebbe successo se non fossi stata vaccinata” (Di lunedì 24 gennaio 2022) “Sono stata male, soffro di alcune patologie, ho una bronchitica cronica e i vaccini mi hanno salvata dall’ospedalizzazione”, così Giovanna Botteri ha raccontato a “Domenica In” la sua positività al Covid-19. Dopo un lungo impegno in Cina, con il racconto della nascita della pandemia, la giornalista Rai figura tra gli inviati del servizio pubblico a Parigi. Proprio in Francia si registrano picchi di contagio molto elevati: “Purtroppo c’è poco da fare, in una situazione come quella della Francia, che fino a pochi giorni fa faceva registrare 500mila nuovi casi al giorno, con Omicron così contagiosa è inevitabile pensare di prenderlo“, ha aggiunto nel salotto di Mara Venier. La giornalista era ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) “di, ho una bronchitica cronica e i vaccini mi hanno salvata dall’ospedalizzazione”, cosìha raccontato a “Domenica In” la sua positività al-19. Dopo un lungo impegno in Cina, con il racconto della nascita della pandemia, la giornalista Rai figura tra gli inviati del servizio pubblico a Parigi. Proprio in Francia si registrano picchi di contagio molto elevati: “Purtroppo c’è poco da fare, in una situazione come quella della Francia, che fino a pochi giorni fa faceva registrare 500mila nuovi casi al giorno, con Omicron così contagiosa è inevitabiledi prenderlo“, ha aggiunto nel salotto di Mara Venier. La giornalista era ...

