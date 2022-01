Gioco d’azzardo e clan, 4 condanne e 3 assoluzioni a Napoli (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è concluso con quattro condanne e tre assoluzioni, decise dal tribunale di Napoli, il processo per le bische clandestine gestite dal clan dei Casalesi. In particolare il giudice per l’udienza preliminare ha condannato al termine del rito abbreviato, su richiesta della Dda di Napoli, a cinque anni di carcere il collaboratore di giustizia Francesco Zagaria, alias “Ciccio ‘e Brezza”, imprenditore ritenuto vicino al capo dei Casalesi Michele Zagaria (i due non sono parenti); è stato lo stesso collaboratore a parlare agli inquirenti della Direzione distrettuale antimafia delle bische gestite nel comune casertano di Grazzanise dagli altri due imputati Salvatore Carlino e Paolo Gravante (condannati entrambi a 4 anni e quattro mesi), i cui proventi finivano ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è concluso con quattroe tre, decise dal tribunale di, il processo per le bischedestine gestite daldei Casalesi. In particolare il giudice per l’udienza preliminare ha condannato al termine del rito abbreviato, su richiesta della Dda di, a cinque anni di carcere il collaboratore di giustizia Francesco Zagaria, alias “Ciccio ‘e Brezza”, imprenditore ritenuto vicino al capo dei Casalesi Michele Zagaria (i due non sono parenti); è stato lo stesso collaboratore a parlare agli inquirenti della Direzione distrettuale antimafia delle bische gestite nel comune casertano di Grazzanise dagli altri due imputati Salvatore Carlino e Paolo Gravante (condannati entrambi a 4 anni e quattro mesi), i cui proventi finivano ...

