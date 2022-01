Gigi D'Alessio, fiocco azzurro per il cantautore: 'Francesco, benvenuto alla vita' (Di lunedì 24 gennaio 2022) Francesco D'Alessio è appena nato . Il quinto figlio di Gigi D'Alessio è nato e a darne la notizia è proprio il cantante con un post su Instagram . È il bebè che lo lega sempre di più a Denise ... Leggi su leggo (Di lunedì 24 gennaio 2022)D'è appena nato . Il quinto figlio diD'è nato e a darne la notizia è proprio il cantante con un post su Instagram . È il bebè che lo lega sempre di più a Denise ...

Advertising

IsaeChia : Gigi D’Alessio papà per la quinta volta: ecco il nome scelto per il neonato Denise, la compagna del cantante, ha d… - zazoomblog : Gigi D’Alessio papà per la quinta volta: nome e sesso del bebè nato oggi - #D’Alessio #quinta #volta: #sesso - buuzkiz : RT @_portamivia_: Non vorrei dire ma, ad un passo da una probabile fine, ci siamo sbarazzati dei gemelli, hanno scritto che i ruoli princip… - zazoomblog : Gigi D’Alessio papà per la quinta volta: nome e sesso del bebè - #D’Alessio #quinta #volta: #sesso - delnegromarta : RT @_portamivia_: Non vorrei dire ma, ad un passo da una probabile fine, ci siamo sbarazzati dei gemelli, hanno scritto che i ruoli princip… -