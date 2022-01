(Di martedì 25 gennaio 2022) Le dichiarazioni del tecnico del Palermo, Silvio, al termine del big match del girone C di Serie C contro il Catanzaro, terminato 0-0 al “Nicola Ceravolo”

Advertising

Mediagol : Baldini: “Siamo stati coraggiosi, ma c’è da migliorare. Una cosa mi ha reso felice” - NewsTuttoC : Palermo, Baldini: 'Per 80 minuti siamo stati padroni del campo' - Gio0407 : @CathVoicesITA @prof_baldini Siamo tutti fratelli fino a prova contraria - deborah_baldini : RT @milkoscagl: @27_giulia Siamo allo completo sfacelo ed inciviltà di un sistema sanitario che non dà più nessuna garanzia di assistenza e… - Mediagol : Baldini: “Ringrazio Santana, gli ho chiesto una cosa. Catanzaro? Siamo carichi” -

Ultime Notizie dalla rete : Baldini Siamo

Pensiamo di avere una quadra che poteva far di più e crediamo condi poterci giocare le ...contenti di Luperini e Dall'Oglio, abbiamo anche Silipo e Floriano o Fella. Crediamo di essere ...... Catanzaro in quella giallorossa Ci! Catanzaro e Palermo fanno il loro ingresso in tempo. ... Allenatore:. Reti: Ammonizioni: Recupero: Formazioni ufficiali CATANZARO: 33 Branduani, 2 ...Finisce 0-0 l'esordio di Silvio Baldini sulla panchina del Palermo che impatta 0-0 al Ceravolo col Catanzaro dopo 90' senza troppe emozioni.Le dichiarazioni del tecnico del Palermo, Silvio Baldini, al termine del big match del girone C di Serie C contro il Catanzaro, terminato 0-0 al “Nicola Ceravolo” ...