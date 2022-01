Arrestato il medico no-vax Roberto Petrella: morto paziente al quale avrebbe suggerito intrugli a base di funghi (Di lunedì 24 gennaio 2022) Arrestato. Il medico si professava da sempre un No Vax incallito, anche se i vaccini non erano l’unica cosa a cui diceva dogmaticamente di no. Il caso più clamoroso è stato quello della somministrazione di cure ”alternative ad un paziente residente in Campania. Lo aveva seguito telefonicamente durante tutto il percorso medico, ma poi è deceduto. Per tale evento, il medico di Teramo, Roberto Petrella, rinomato no Vax, ha subito l’arresto immediato ed è stato posto ai domiciliari dal da personale della Digos di Catanzaro. L’accusa è inequivocabile: omicidio colposo. Leggi anche: La truffa dei No Vax scoperta dai farmacisti romani: “Ecco come ottenere il Green Pass fingendosi positivi” Curare patologie con i funghi: Arrestato dopo la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 24 gennaio 2022). Ilsi professava da sempre un No Vax incallito, anche se i vaccini non erano l’unica cosa a cui diceva dogmaticamente di no. Il caso più clamoroso è stato quello della somministrazione di cure ”alternative ad unresidente in Campania. Lo aveva seguito telefonicamente durante tutto il percorso, ma poi è deceduto. Per tale evento, ildi Teramo,, rinomato no Vax, ha subito l’arresto immediato ed è stato posto ai domiciliari dal da personale della Digos di Catanzaro. L’accusa è inequivocabile: omicidio colposo. Leggi anche: La truffa dei No Vax scoperta dai farmacisti romani: “Ecco come ottenere il Green Pass fingendosi positivi” Curare patologie con idopo la ...

