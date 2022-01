ANCHE I BOLIVIANI SCONFIGGONO GLI OBLLIGHI VACCINALI

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Il 19 gennaio il governo del presidente socialista Luis Arce ha abolito la necessità della prova della vaccinazione contro il coronavirus per accedere a qualsiasi istituzione pubblica o luogo di attività. È piuttosto interessante vedere come iabbiano sconfitto l’obbligo di vaccinazione stabilito dalle loro autorità. Le proteste e i blocchi stradali hanno finalmente prodotto esiti … proviene da Database Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : ANCHE BOLIVIANI

Salutarmente

Il centro per bambini "Palencia", che ha iniziato a funzionare un mese dopo la fondazione di "Hombres Nuevos", ha salvato la vita a più di 5.000 bambini. E' statorealizzato un enorme ...... paese in cui rimase nove anni, assistendo i migranti paraguaiani ea Buenos Aires mentre era sotto sorveglianza della polizia e dell'esercito. LeggiSu invito della Chiesa anglicana ...La selezione nazionale del Cile ha reso noti i nomi dei calciatori convocati dal ct Martin Lasarte per il doppio impegno di Qualificazioni Mondiali tra fine gennaio e inizio febbraio contro Argentina.Papà boliviano, mamma ecuadoregna, andavano spesso in Ecuador. Anche a novembre erano lì. Hanno perso la vita un mese dopo, su una strada, di ...