Amici 21: Pettinelli attacca Zerbi, ecco il motivo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tra i due professori della scuola di Amici ci sono scintille ogni settimana, stavolta ci è andato di mezzo Linus di Radio Deejay Continuano gli scontri tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi ad Amici 21. Anche nell’ultima puntata pomeridiana, andata in onda il 23 gennaio 2022, i due hanno avuto i soliti battibecchi. In particolare il Presidente della Sony ha continuato con la sua tesi, eliminando Rea perché ultima in classifica della puntata. Gli altri Albe e Crytical, entrambi alunni di Anna Pettinelli, sono rimasti. I due insegnanti hanno modi differenti di vedere il significato della classifica e questo ogni volta fa si che nascano discussioni. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo questa volta. Rudy Zebi e Anna Pettinelli litigano in studio Secondo ... Leggi su formatonews (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tra i due professori della scuola dici sono scintille ogni settimana, stavolta ci è andato di mezzo Linus di Radio Deejay Continuano gli scontri tra Annae Rudyad21. Anche nell’ultima puntata pomeridiana, andata in onda il 23 gennaio 2022, i due hanno avuto i soliti battibecchi. In particolare il Presidente della Sony ha continuato con la sua tesi, eliminando Rea perché ultima in classifica della puntata. Gli altri Albe e Crytical, entrambi alunni di Anna, sono rimasti. I due insegnanti hanno modi differenti di vedere il significato della classifica e questo ogni volta fa si che nascano discussioni. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo questa volta. Rudy Zebi e Annalitigano in studio Secondo ...

Advertising

zazoomblog : Amici 21 botta e risposta al veleno tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi: “Il tuo capo …” - #Amici #botta #risposta… - amici_fanpage09 : @tapiocafuscanj Cosa pensi di Rudy che ha detto che crytical non è poi così bravo? E ti piace anna pettinelli come prof? - infoitcultura : Amici 21, Pettinelli vs Zerbi: pesante illazione sul 'capo', poi ci ripensa - amici_fanpage09 : RT @Queen_alorac: Per fortuna che Albe ha la Pettinelli che ricorda che ha vinto il disco d'oro visto che la produzione l'ha proprio scagat… - amici_fanpage09 : RT @darveyfeels_: Anna Pettinelli deve proteggere Crytical come ha fatto l’anno scorso con Aka7even, è il migliore della sua squadra ed uno… -