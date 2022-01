Agnano | controlli per il Green Pass in una pizzeria | catturato latitante

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Cronaca di Napoli: la GdF ha tratto in arresto adun commercialistadi origini partenopee ma residente in Ungheria. L’uomo era stato condannato per estorsione. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, in attuazione del dispositivo deisulle misure di contenimento anti Covid 19 stabilito in sede di Comitato Provinciale

...nella frazione di, un commercialista 48enne di origini partenopee ma residente in Ungheria. - continua sotto - In particolare, una pattuglia del Gruppo di Frattamaggiore, durante i...... Semonte, del Bottaccione, di Pieve d'e di Camporeggiano. Nella maggior parte dei casi non ... "Oggi siamo qui per dimostrare a tutti che ici sono e sono efficaci " ha detto in chiusura ...Dovrà scontare una pena residua di quasi 5 anni il commercialista latitante arrestato dai finanzieri di Frattamaggiore durante i controlli dei Green pass in una pizzeria di Agnano.I finanzieri gli hanno così notificato il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria e lo hanno associato al carcere di Poggioreale ...