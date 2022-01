A PIF non basta il Newcastle: punta a un network stile City (Di lunedì 24 gennaio 2022) PIF, il fondo sovrano dell’Arabia Saudita, e attuale proprietario del Newcastle, vuole allargare i propri orizzonti nel mondo del calcio. Il fondo, che possiede l’80% dei Magpies, ha l’intenzione di seguire il modello adottato dai proprietari del Manchester City. Il City Football Group possiede 14 club in dieci paesi – quattro dei quali partner di L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 24 gennaio 2022) PIF, il fondo sovrano dell’Arabia Saudita, e attuale proprietario del, vuole allargare i propri orizzonti nel mondo del calcio. Il fondo, che possiede l’80% dei Magpies, ha l’intenzione di seguire il modello adottato dai proprietari del Manchester. IlFootball Group possiede 14 club in dieci paesi – quattro dei quali partner di L'articolo

Advertising

TV8it : .@JulianFoschini ai microfoni di @pif_iltestimone, per non dimenticare. Giovedì alle 21.30, in prima visione, parli… - Marco09083222 : @InLimoneWeTrust @CalcioFinanza @PIFSaudi @PIF_en Non credo le regole UEFA impediscono sia l'Inter che il Marsiglia… - SitoGiuseppe : RT @CalcioFinanza: A PIF non basta il Newcastle, punta a un network come il City - Redblack100x100 : RT @CalcioFinanza: A PIF non basta il Newcastle, punta a un network come il City - sportli26181512 : #Governance #Notizie A PIF non basta il Newcastle: punta a un network stile City: PIF, il fondo sovrano dell’Arabia… -