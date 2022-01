Turco - ciprioti al voto | favorito Tatar | fedelissimo di Erdogan

(Di domenica 23 gennaio 2022) Giornata elettorale, oggi, nella autoproclamata Repubblica di Cipro Nord - riconosciuta solo dalla Turchia - , undominato dalla preoccupazione per l'economia e per le conseguenze della pandemia ...

... quasi tutti i sondaggi prevedono infatti una vittoria dell'Ubp, il Partito di unità nazionale del presidente Ersin Tatar, fedelissimo del presidenteRecep Tayyip Erdogan e strenuo sostenitore ...In totale, nel 2021 sono state intercettate oltre 55 barche con migranti a bordo e alcuni trafficanti, tra cui. Consulta l'archivio sull'immigrazione di Sicurezza Internazionale, ...Giornata elettorale, oggi, nella autoproclamata Repubblica di Cipro Nord - riconosciuta solo dalla Turchia -, un voto dominato dalla preoccupazione per l'economia e per le conseguenze della pandemia d ...È probabile che il governo resti lo stesso: se succederà, la possibilità di riunificare l'isola si allontanerà ancora di più ...