Sofia Goggia è così, prendere o lasciare. Cade ancora, paura per il suo ginocchio sinistro (Di domenica 23 gennaio 2022) Sofia Goggia non è modificabile. va presa così com’è: prendere o lasciare. È una fuoriclasse assoluta, un’atleta unica. Ormai, a quasi trent’anni, bisogna prendere atto della realtà. Che peraltro è una realtà straordinaria. La sciatrice italiana, regina della velocità, scende sempre a mille, troppo, ed è purtroppo vittima di cadute rovinose e anche di brutti infortuni. È successo anche oggi nel supergigante di Coppa del mondo a Cortina d’Ampezzo. Era in lizza per la vittoria, terza al secondo intertempo, si è salvata una prima volta poi evidentemente un dosso le è stata fatale, si sono aperti gli sci ed è caduta. Per fortuna si è rialzata con le sue gambe, è arrivata al traguardo. Adesso, però, si teme una distorsione al ginocchio sinistro, ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 23 gennaio 2022)non è modificabile. va presacom’è:. È una fuoriclasse assoluta, un’atleta unica. Ormai, a quasi trent’anni, bisognaatto della realtà. Che peraltro è una realtà straordinaria. La sciatrice italiana, regina della velocità, scende sempre a mille, troppo, ed è purtroppo vittima di cadute rovinose e anche di brutti infortuni. È successo anche oggi nel supergigante di Coppa del mondo a Cortina d’Ampezzo. Era in lizza per la vittoria, terza al secondo intertempo, si è salvata una prima volta poi evidentemente un dosso le è stata fatale, si sono aperti gli sci ed è caduta. Per fortuna si è rialzata con le sue gambe, è arrivata al traguardo. Adesso, però, si teme una distorsione al, ...

Eurosport_IT : FANTASTICA SOFIA! ?????? La Goggia festeggia davanti al pubblico di casa: l'azzurra conquista la discesa libera di Co… - ItaliaTeam_it : ???????????????????????????? ?????????? ?? Sofia Goggia trionfa nella discesa di Cortina d'Ampezzo! #ItaliaTeam | #RoadToBeijing |… - Eurosport_IT : STRATOSFERICA! ?????? Sofia Goggia conquista la discesa libera di Cortina d'Ampezzo: sesta vittoria stagionale in Cop… - pietro99_98 : RT @Eurosport_IT: Forza Sofia! ?? #EurosportSCI | #FISAlpine | #Cortina | #Goggia - FPALATUCCI : RT @DarioPuppo: NON CI CREDO!!!! Presunta distorsione al ginocchio sinistro per Sofia Goggia!!! #Beijing2022 #Goggia #Cortina #Olimpiadi… -