Salernitana, Sabatini: «Napoli? Può lottare per lo scudetto. Insigne? Non capisco la scelta» (Di domenica 23 gennaio 2022) Walter Sabatini ha parlato ai microfoni de Il Mattino e si è raccontato tra passato e presente a Salerno Walter Sabatini, Ds della Salernitana, ha parlato ai microfoni de Il Mattino. Le sue parole tra passato e futuro: DI MARZIO – «Quando vanno via i testimoni non si può che star male. Ecco, lui è stato sempre uno che ha avuto qualcosa da raccontare. E mi mancano le persone che raccontano. È ungiorno triste». SPALLETTI – «Lui è il mio genio che può essere genio fino in fondo solo con me. capisco i suoi stati d’animo, il suo umore, capisco quando sta arrivando la burrasca dallo sguardo. Lui in campo trova gli angoli dei passaggi, gli appoggi dei piedi, è straordinario. Maldestramente dopo le prime giornate, ho pronosticato il Napoli campione d’Italia. Non l’ho chiamato ma oggi lo vedrò, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 gennaio 2022) Walterha parlato ai microfoni de Il Mattino e si è raccontato tra passato e presente a Salerno Walter, Ds della, ha parlato ai microfoni de Il Mattino. Le sue parole tra passato e futuro: DI MARZIO – «Quando vanno via i testimoni non si può che star male. Ecco, lui è stato sempre uno che ha avuto qualcosa da raccontare. E mi mancano le persone che raccontano. È ungiorno triste». SPALLETTI – «Lui è il mio genio che può essere genio fino in fondo solo con me.i suoi stati d’animo, il suo umore,quando sta arrivando la burrasca dallo sguardo. Lui in campo trova gli angoli dei passaggi, gli appoggi dei piedi, è straordinario. Maldestramente dopo le prime giornate, ho pronosticato ilcampione d’Italia. Non l’ho chiamato ma oggi lo vedrò, ...

Advertising

mirkocalemme : #Salernitana, #Sabatini tenta il colpaccio: tentativo per #DiegoCosta! Dettagli a breve su @serieAnews_com - RomaFuori : Di romanisti come Walter #Sabatini ne ho visti pochissimi: #Fazio a breve dovrebbe diventare un nuovo calciatore de… - ILOVEPACALCIO : Salernitana, Sabatini: «Sei, sette acquisti per inseguire la salvezza» - Ilovepalermocalcio - CalcioNews24 : ??#Sabatini parla di #Napoli e racconta #spalletti ?? - Sal_FuoriSede : #news ???? : ad inizio della prossima settimana con grande probabilità verranno ufficializzati gli acquisti di #sepe… -