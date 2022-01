Quirinale, Pd e M5s verso la scheda bianca al primo voto. La “rosa” di Salvini, i veti su Draghi e il nome terzo che nessuno fa (per ora): i motivi dello stallo (Di domenica 23 gennaio 2022) Chi sarà il successore di Sergio Mattarella? E soprattutto: quando sarà eletto? L’elezione in Parlamento, convocato in seduta comune, sarà lunga ed estenuante come quelle che hanno portato all’elezione di Giuseppe Saragat e Giovanni Leone o lampo come fu per Francesco Cossiga e Carlo Azeglio Ciampi? Al momento la seconda ipotesi – cioè quella di un’elezione al primo scrutinio – sembra improbabile. Semplicemente perché per eleggere un presidente nei primi tre scrutini serve un quorum dei due terzi dei componenti dell’Assemblea: essendo i Grandi elettori 1009, servono 673 voti. Una soglia impossibile da raggiungere senza accordi tra il centrodestra e il centrosinistra. Ma è lontano, in questo momento, pure il quorum che scatta dopo la terza votazione, cioè 505 voti. Un numero di preferenze che nessuno dei due schieramenti ha in mano a 12 ore dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Chi sarà il successore di Sergio Mattarella? E soprattutto: quando sarà eletto? L’elezione in Parlamento, convocato in seduta comune, sarà lunga ed estenuante come quelle che hanno portato all’elezione di Giuseppe Saragat e Giovanni Leone o lampo come fu per Francesco Cossiga e Carlo Azeglio Ciampi? Al momento la seconda ipotesi – cioè quella di un’elezione alscrutinio – sembra improbabile. Semplicemente perché per eleggere un presidente nei primi tre scrutini serve un quorum dei due terzi dei componenti dell’Assemblea: essendo i Grandi elettori 1009, servono 673 voti. Una soglia impossibile da raggiungere senza accordi tra il centrodestra e il centrosinistra. Ma è lontano, in questo momento, pure il quorum che scatta dopo la terza votazione, cioè 505 voti. Un numero di preferenze chedei due schieramenti ha in mano a 12 ore dal ...

Advertising

Agenzia_Ansa : E' in programma alle 10.30 alla Camera il vertice del centrosinistra sul Quirinale. Enrico Letta, Giuseppe Conte e… - Open_gol : Il suo nome viene considerato da M5s, Pd e molte aree del centrodestra - MediasetTgcom24 : Quirinale, Conte: 235 voti M5s per presidente che rappresenti italiani #Quirinale - TV7Benevento : Quirinale: Caso (M5S), 'no a veti, necessario patto legislatura'... - Patrizi83078394 : RT @Azzurra28749827: Ma guarda questi!! Stanno a pensa’ alle poltrone ! Avete visto che fanno i nostri politici? A CASA SUBITO! https://t.c… -