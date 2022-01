(Di domenica 23 gennaio 2022) ROMA –per il Presidente della Repubblicache stamani alle ore 11 ha lasciato la propria abitazione in via Libertà per recarsi a Messa. All’uscita dal portone, il capo dello Stato uscente ha ricevuto gli applausi di una decina di palermitani che lo attendevano davanti al palazzo.ha ricambiato il saluto prima di salire in auto. Il presidente della Repubblica dovrebbe seguire da Palermo le operazioni di voto per l’elezione del suo successore. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, domenica #23gennaio: #Quirinale, #Berlusconi rinuncia: «#Draghi premier… - Lopinionista : Quirinale, domenica palermitana per Sergio Mattarella - TeresaMigliett2 : RT @Mezzorainpiu: Elezioni Presidente Repubblica: 'Una votazione al giorno, si voterà a oltranza, anche sabato e domenica. Fiducioso che no… - Giusepp89974693 : Grandi complimenti a Berlusconi perché si è ritirato, diciamola tutta nessuno lo voleva al Quirinale neanche i suoi. Buona domenica - infoitinterno : Quirinale: Mattarella a Palermo per la sua ultima domenica da Capo dello Stato -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale domenica

palermitana per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che stamani alle 11 ha lasciato la propria abitazione in via Libertà per recarsi a Messa. All'uscita dal portone, il capo ...Nella mattinata di23 gennaio si è riunito il centro sinistra, nel pomeriggio tocca alla ... è quanto si legge in una nota congiunta di PD, M5S e Leu dopo l'incontro alla Camera sul. ...Domenica, 23 gennaio 2022 Home > aiTv > Quirinale, Conte: "Candidato deve essere di ampio profilo, no espressione di coloritura politica" (Agenzia Vista) Roma, 23 gennaio 2022 "Abbiamo 235 grandi elet ...Domenica, 23 gennaio 2022 Home > aiTv > Quirinale, l'uscita di Speranza da Montecitorio dopo vertice con Conte e Letta (Agenzia Vista) Roma, 23 gennaio 2022 Il ministro Speranza esce da Montecitorio d ...