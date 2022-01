Peacemaker: James Gunn ha chiesto a Elizabeth Banks se un attore fosse "uno stro..o" (Di domenica 23 gennaio 2022) <strong>Jamesstrong> <strong>Gunnstrong> ha <strong>chiestostrong> a <strong>Elizabethstrong> <strong>Banksstrong> una consulenza per capire se un <strong>attorestrong> <strong>fossestrong> adatto a interpretare <strong>Peacemakerstrong> oppure no. <strong>Jamesstrong> <strong>Gunnstrong> si è rivolto a <strong>Elizabethstrong> <strong>Banksstrong> per il cosiddetto "check da stronzo". Il regista infatti ha ... Leggi su movieplayer (Di domenica 23 gennaio 2022) Jamesng> Gunnng> ha chiestong> a Elizabethng> Banksng> una consulenza per capire se un attoreng> fosseng> adatto a interpretare Peacemakerng> oppure no. Jamesng> Gunnng> si è rivolto a Elizabethng> Banksng> per il cosiddetto "check danzo". Il regista infatti ha ...

Advertising

GianlucaOdinson : Peacemaker, la serie di James Gunn è davvero il progetto più apprezzato del DCEU? - GianlucaOdinson : Peacemaker, James Gunn ripreso per troppe parolacce e insulti omofobi ad altri eroi DC - ArrowverseITA : #peacemaker: #jamesgunn a sorpresa rivela che un personaggio comparirà in un grosso film #dccomics... - GianlucaOdinson : Peacemaker, James Gunn rivela:'Una battuta su Batman non piacque a DC' - GianlucaOdinson : Peacemaker, James Gunn rivela:'Una battuta su Batman non piacque a DC' -