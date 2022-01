Neve in Grecia | anche sulle Cicladi | lo spettacolo di Mykonos e Nasso imbiancate

Advertising

Agenzia_Ansa : Mykonos ed altre isole delle Cicladi, in Grecia, si sono svegliate stamane coperte dalla neve, un fenomeno molto ra… - SolariPonti : RT @RSInews: Mykonos e le Cicladi imbiancate dalla neve - L'intera Grecia è colpita dal maltempo portato dalla perturbazione Elpis, che pre… - Rosaria09664593 : RT @Agenzia_Ansa: Mykonos ed altre isole delle Cicladi, in Grecia, si sono svegliate stamane coperte dalla neve, un fenomeno molto raro in… - codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: Mykonos ed altre isole delle Cicladi, in Grecia, si sono svegliate stamane coperte dalla neve, un fenomeno molto raro in… - romi_andrio : RT @RSInews: Mykonos e le Cicladi imbiancate dalla neve - L'intera Grecia è colpita dal maltempo portato dalla perturbazione Elpis, che pre… -

Ultime Notizie dalla rete : Neve Grecia

L'interaè colpita dal maltempo, con nevicate, vento forte e temperature rigidissime portate dalla perturbazione Elpis, dicono i meteorologi locali, che preannunciano nevicate un po' ovunque - ...Mykonos ed altre isole delle Cicladi, in, si sono svegliate stamane coperte dalla, un fenomeno molto raro in queste isole dell'Egeo, celebre meta del turismo estivo internazionale. Sui social e sui media greci sono immediatamente ...La Grecia nella morsa del maltempo, arriva la neve a imbiancare anche le isole come Mykonos e Nasso. Una perturbazione ha colpito le Cicladi, nell'Egeo, quasi mai imbiancate come in ...Le Cicladi come non te le aspetti: in questo gennaio 2022 l'inverno sferza anche l'arcipelago legato nell'immaginario al bianco e all'azzurro del Mare Egeo ...