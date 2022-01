Lupi elogia Berlusconi | ' Ha fatto un sacrificio rinunciando al Quirinale e quindi'

(Di domenica 23 gennaio 2022) Ora tutta la destra prona di fronte al padrone cerca di far credere che la rinuncia diad essere candidato per ilsia stata un atto di generosità mentre in realtà si è trattato ...

Globalist.it

poi ha sottolineato: 'Noi abbiamo individuato un metodo. Da subito Matteo Salvini dialogherà con tutti per individuare una rosa di nomi sulla quale noi esprimeremo la nostra posizione'. E' ...Se la Cnn " liberal -Biden per "lo spirito del combattente" ritrovato, la Fox " ... ma c'è il timore che i discori di odio in rete possano ispirare violenze, soprattutto da parte di...Il leader di Noi con l'Italia: "Ha lasciato più spazio di manovra al dialogo. E in questo modo ha rimesso nell'angolo il centrosinistra".