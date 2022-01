LIVE Milan-Juventus 0-0, Serie A calcio 2022 in DIRETTA: finisce in pareggio senza reti. Pagelle e highlights (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.45 Secondo tempo brutto senza molte emozioni, squadre che non riescono a segnare e mostrano i propri limiti offensivi. 93? finisce la partita, Milan-Juventus 0-0. 91? Tre minuti di recupero. 90? Fuori Bentancur e Dybala, dentro Rabiot e Kulusevski nella Juventus. 88? Giallo per Kean, fallo su Romagnoli. 86? Squadre spaccate, si prova a vincere nel finale di partita. 84? McKennie di testa manda fuori dopo un cross di Alex Sandro. 82? Milan che prova ad alzare il baricentro. 80? Squadre che non riescono a sbloccare la partita. 78? Saelemaekers tunnel a De Sciglio, tiro a giro seguente che finisce fuori. 76? Fuori Leao e Calabria, dentro Florenzi e Rebic nel Milan. 74? Fuori ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.45 Secondo tempo bruttomolte emozioni, squadre che non riescono a segnare e mostrano i propri limiti offensivi. 93?la partita,0-0. 91? Tre minuti di recupero. 90? Fuori Bentancur e Dybala, dentro Rabiot e Kulusevski nella. 88? Giallo per Kean, fallo su Romagnoli. 86? Squadre spaccate, si prova a vincere nel finale di partita. 84? McKennie di testa manda fuori dopo un cross di Alex Sandro. 82?che prova ad alzare il baricentro. 80? Squadre che non riescono a sbloccare la partita. 78? Saelemaekers tunnel a De Sciglio, tiro a giro seguente chefuori. 76? Fuori Leao e Calabria, dentro Florenzi e Rebic nel. 74? Fuori ...

Advertising

JuventusTV : Vi aspettiamo per vivere insieme il pre-partita di #MilanJuve ???? Con noi ci sarà Fabrizio Ravanelli! LIVE alle… - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTv ? - Vatenerazzurro1 : RT @Vatenerazzurro1: SIAMO IN LIVE! IL PUNTO SUL CAMPIONATO, MILAN DA CAPOLISTA A TERZI! IL MERCATO DI GENNAIO, LE RICHIESTE DI INZAGHI. ??… - IlMarcheseBN : ?? Milan - JUVENTUS 0-0 | EQUILIBRIO PERFETTO [LIVE POST PARTITA] - MichaelCuomo7 : RT @calciomercatoit: ?? -