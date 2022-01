Highlights Trento-Napoli 85-70 | Serie A1 2021 2022 basket VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 23 gennaio 2022) Glidi85-70, sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato diA1di. I padroni di casa disputano una grande partita nei primi tre quarti, giocando con alta intensità sia nella metà campo offensiva sia in quella difensiva. Nell’ultimo periodo c’è stata una piccola flessione, che ha consentito agli ospiti di rientrare in partita addirittura sino al meno tre. Qui però i campani non sono riusciti ad andare oltre. I trentini, infatti, si sono rimessi subito a macinare in attacco e con Reynolds e Flaccadori hanno prodotto l’allungo definitivo. Alla Gevi non basta la straordinaria prestazione di Parks, che ha chiuso con ben 26 punti. SportFace.