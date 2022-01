GF Vip, scontro tra la regia e Alessandro Basciano: «Vuoi essere squalificato?» Video (Di domenica 23 gennaio 2022) Alessandro Basciano Non è stata soltanto la discussione notturna con Sophie Codegoni a turbare il sabato sera di Alessandro Basciano nella casa del Grande Fratello Vip. In cerca di un chiarimento, dopo che la ragazza – risentita per essere stata chiamata sfigata – ha portato le sue valigie fuori dalla loro camera da letto, l’ex tentatore si è infatti reso protagonista di un piccolo “scontro” con un’autrice del reality. In veranda, con l’aiuto di Soleil Sorge, Alessandro stava cercando di spiegare a Sophie le sue ragioni, ma non indossava il microfono. “Alessandro, devi indossare il microfono. Vuoi essere squalificato?“ le ha detto, prontamente, dall’alto una voce femminile, a cui ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 23 gennaio 2022)Non è stata soltanto la discussione notturna con Sophie Codegoni a turbare il sabato sera dinella casa del Grande Fratello Vip. In cerca di un chiarimento, dopo che la ragazza – risentita perstata chiamata sfigata – ha portato le sue valigie fuori dalla loro camera da letto, l’ex tentatore si è infatti reso protagonista di un piccolo “” con un’autrice del reality. In veranda, con l’aiuto di Soleil Sorge,stava cercando di spiegare a Sophie le sue ragioni, ma non indossava il microfono. “, devi indossare il microfono.?“ le ha detto, prontamente, dall’alto una voce femminile, a cui ...

Advertising

infoitcultura : Al GF Vip Soleil disperata, in lacrime dopo lo scontro con Katia e Manila - fanpage : Una puntata difficile per Soleil #GFvip - infoitcultura : GF Vip 6, duro scontro avvenuto nella notte: 'Giuro che non mi vedi più' - infoitcultura : GF Vip, scontro tra Aldo Montano e Alex Belli: 'Sei ridicolo' - telodogratis : Gf Vip, dopo lo scontro in diretta Delia Duran svela perché non lascia Alex Belli -