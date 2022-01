Domenica In, Pierpaolo Pretelli oggi non sarà al fianco di Mara Venier: ecco perché (Di domenica 23 gennaio 2022) Pierpaolo Pretelli non sarà presente questo pomeriggio a Domenica In. L’ex gieffino ha rivelato di essere positivo al Covid e di non poter prendere parte al consueto programma Domenicale. Pierpaolo ha annunciato ieri ai followers la notizia, tramite il suo profilo Instagram: Ciao ragazzi! Purtroppo sono positivo al Covid ma faccio scudo con le mie 3 dosi di vaccino! Dispiace domani non essere con la mia Mara Venier a Domenica In. Torno presto. Pretelli ha ringraziato i suoi fan per i messaggi e ha rivelato le sue attuali condizioni: Per fortuna ho la mamma che mi assiste. Un po’ di dolori muscolari, questi l’unico sintomo. Grazie per i messaggi. La padrona di casa di Domenica In, ... Leggi su isaechia (Di domenica 23 gennaio 2022)nonpresente questo pomeriggio aIn. L’ex gieffino ha rivelato di essere positivo al Covid e di non poter prendere parte al consueto programmale.ha annunciato ieri ai followers la notizia, tramite il suo profilo Instagram: Ciao ragazzi! Purtroppo sono positivo al Covid ma faccio scudo con le mie 3 dosi di vaccino! Dispiace domani non essere con la miaIn. Torno presto.ha ringraziato i suoi fan per i messaggi e ha rivelato le sue attuali condizioni: Per fortuna ho la mamma che mi assiste. Un po’ di dolori muscolari, questi l’unico sintomo. Grazie per i messaggi. La padrona di casa diIn, ...

