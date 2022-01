Cavalli di Frisia al portone

Leggi su romadailynews

(Di domenica 23 gennaio 2022) – Bei tempi quando si potevano lasciare aperte le porte di casa. Dove vivo io, gli appartamenti avevano tutti chiavi antiquate e consumate, ormai in grado di aprire tutte le porte. Se si dimenticava in casa la chiave nostra, si bussava ai vicini e ci si faceva prestare quella loro. Se trovavamo ilchiuso, chiedevamo al bar che ci prestasse un cucchiaino, il cui manico funzionava come una yale. Adesso le porte sono blindate, protette da serrature ipersicure, che quando si guastano tocca chiamare i pompieri. E giù al, mancano per ora solo idi. (Ard)