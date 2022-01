Australian Open 2022, risultati tabellone donne 23 gennaio: Barty di slancio con Ansimova, Keys e Pegula soprendono Badosa e Sakkari (Di domenica 23 gennaio 2022) Disegnata la parte alta del tabellone femminile dell’Australian Open 2022 con le prime quattro partecipanti ai quarti di finale. La numero 1 al mondo e padrona di casa Ashleigh Barty rispetta il pronostico contro la tignosa Amanda Ansimova, che si piega sul risultato di 6-4 6-3; in questo modo l’Australiana ottiene per la quarta volta consecutiva l’accesso tra le migliori otto dell’Happy Slam. Sarà la statunitense Jessica Pegula, che conferma la sua affinità con il cemento oceanico ad affrontarla nel prossimo match; il turning point della sfida con la greca Maria Sakkari, testa di serie numero 5 del seeding, è il tie-break del primo set, vinto nettamente per 7-0 dalla ragazza nata a Buffalo, per poi sferrare l’attacco decisivo alla ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) Disegnata la parte alta delfemminile dell’con le prime quattro partecipanti ai quarti di finale. La numero 1 al mondo e padrona di casa Ashleighrispetta il pronostico contro la tignosa Amanda, che si piega sul risultato di 6-4 6-3; in questo modo l’a ottiene per la quarta volta consecutiva l’accesso tra le migliori otto dell’Happy Slam. Sarà la statunitense Jessica, che conferma la sua affinità con il cemento oceanico ad affrontarla nel prossimo match; il turning point della sfida con la greca Maria, testa di serie numero 5 del seeding, è il tie-break del primo set, vinto nettamente per 7-0 dalla ragazza nata a Buffalo, per poi sferrare l’attacco decisivo alla ...

