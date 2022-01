Antartide, uno scienziato italiano lancia l’allarme scioglimento (Di domenica 23 gennaio 2022) Un ghiacciaio in Antartide, situato in un’area nota come Mare di Amundsen, sta arretrando di 11,7 km all’anno. La scoperta è una delle molte riportate in un nuovo studio dell’Università di Houston che ha coinvolto esperti dell’Università della California Irvine e un team di scienziati di agenzie spaziali internazionali, tra cui la NASA, l’Agenzia aerospaziale tedesca (Dlr) e l’Agenzia spaziale italiana (Asi). L’arretramento record “è stato osservato durante un periodo di 3 mesi su un ghiacciaio chiamato Pope”, spiega Pietro Milillo Assistant Professor dell’ateneo di Houston e primo autore dello studio pubblicato su Nature Geosciences. “Grazie alla nuova generazione di satelliti RADAR siamo stati in grado di osservare i ghiacciai Pope, Smith e Kohler nell’Antartide occidentale, che negli ultimi anni hanno mostrato tassi di arretramento più rapidi del ... Leggi su formiche (Di domenica 23 gennaio 2022) Un ghiacciaio in, situato in un’area nota come Mare di Amundsen, sta arretrando di 11,7 km all’anno. La scoperta è una delle molte riportate in un nuovo studio dell’Università di Houston che ha coinvolto esperti dell’Università della California Irvine e un team di scienziati di agenzie spaziali internazionali, tra cui la NASA, l’Agenzia aerospaziale tedesca (Dlr) e l’Agenzia spaziale italiana (Asi). L’arretramento record “è stato osservato durante un periodo di 3 mesi su un ghiacciaio chiamato Pope”, spiega Pietro Milillo Assistant Professor dell’ateneo di Houston e primo autore dello studio pubblicato su Nature Geosciences. “Grazie alla nuova generazione di satelliti RADAR siamo stati in grado di osservare i ghiacciai Pope, Smith e Kohler nell’occidentale, che negli ultimi anni hanno mostrato tassi di arretramento più rapidi del ...

