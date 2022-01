Venti dell'Est: per lo 'zar' Vladimir Putin il problema si chiama Nato (Di sabato 22 gennaio 2022) Si scrive Ucraina, si legge Nato. Perché è quest'ultima il vero nodo del contendere tra la Russia dello "zar" del Cremlino e l'Occidente. Per Mosca, l'estensione ad Est dell'Alleanza atlantica è una ... Leggi su globalist (Di sabato 22 gennaio 2022) Si scrive Ucraina, si legge. Perché è quest'ultima il vero nodo del contendere tra la Russiao "zar" del Cremlino e l'Occidente. Per Mosca, l'estensione ad Est'Alleanza atlantica è una ...

Ultime Notizie dalla rete : Venti dell Venti dell'Est: per lo 'zar' Vladimir Putin il problema si chiama Nato ...ad Est dell'Alleanza atlantica è una minaccia geopolitica ancor più che militare. Una minaccia che la richiesta di Kiev di entrarne a far parte rende agli occhi di Vladimir Putin intollerabile. Venti ...

Diretta/ Monza Reggina (risultato finale 1 - 0): Stroppa conquista i tre punti! Le due squadre sono disposte sul terreno di gioco e attendono il fischio dell'arbitro per dare il ... Le gare sono tutte abbastanza datate nel tempo con le due squadre che si sono ritrovate venti anni ...

Il Benevento fermato dall’Alessandria: Lunetta e Chiarello mettono ko la Strega La Strega si riversa in avanti e prova a pareggiare, ma Moncini ed Insigne non riescono a trovare la rete, nonostante qualche buona occasione. Nella ripresa l’Alessandria passa ancora con Chiarello ch ...

